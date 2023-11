Cecilia riflesso piccante: il selfie conquista i fan

La sorella di Belèn Rodriguez, Cecilia, conquista tutti con un selfie allo specchio: eleganza allo stato puro

Alla pari della sorella Belèn Rodriguez, anche Cecilia Rodriguez ha avuto la fortuna di esplodere professionalmente in Italia, dopo aver lavorato come modella in Argentina sin da giovanissima.

In effetti, quando parliamo di Cecilia facciamo riferimento a una ragazza dotata di curve sensazionali e di un fisico magistrale, che sembra quasi scolpito da uno scultore! Lavora sin da ragazza a Buenos Aires accanto alla sorella Belèn per alcuni magazine, per poi sbarcare a Milano nel 2009 compiendo il grande salto di qualità che tanto desiderava.

Il passaggio dal set fotografico a quello televisivo avviene nel 2010, quando partecipa al programma ‘Chiambretti Night’ sempre accanto alla inseparabile Belen, che in quegli anni già vantava un successo incredibile a livello nazionale.

Nel 2015 partecipa dapprima all”Isola dei Famosi’ e poi al ‘Grande Fratello Vip’, due programmi noti in Italia che la rendono famosa in tutto il Paese. Cinque anni dopo, nel 2020 e poi nel 2021, diventa la conduttrice del programma di Mtv ‘Ex on the Beach – La rivincita degli ex’ (format di origine britannica che ha avuto un discreto successo in Italia).

Cecilia Rodriguez, selfie hot allo specchio

Dal punto di vista sentimentale, possiamo dire che la piccola di casa Rodriguez sia impegnata con Ignazio Moser, figlio del celebre ciclista Francesco. Cecilia e Ignazio si sono incontrati durante il ‘Grande Fratello Vip’, programma in cui entrambi erano i protagonisti.

I due hanno avviato una prolifica storia sentimentale che, tra alti e bassi, dura da diversi anni. Negli ultimi mesi si è parlato costantemente del fatto che i due non postino più foto da tempo sui social, ma si è trattato solo di un falso allarme in quanto i due sono prossimi alle nozze. E nell’ultimo periodo entrambi sono impegnati a ristrutturare la loro casa in vista del matrimonio (che secondo alcune voci avverrà entro Natale).

Nel frattempo, Cecilia continua ad arricchire il suo seguitissimo profilo Instagram, che conta ben cinque milioni di followers!

Poche ore fa ha scattato un bellissimo selfie allo specchio in cui indossava degli occhiali da sole e un cappello bianco stile cowboy. Ad affascinare i fans è come al solito la bellezza esemplare della conduttrice: basta leggere i commenti per toccare con mano quanto Cecilia sia amata da tutti!