Marotta dice no e lo ‘manda’ alla Juve: Giuntoli gode

La decisione dell’Inter spiana la strada ad un grandissimo colpo bianconero: la firma con la Juventus è adessa più vicina che mai

Quella che si è aperta da ormai qualche settimana pare possa davvero diventare la stagione del rilancio per la Juventus di Massimiliano Allegri. Una squadra solida, cinica e soprattutto vincente: un paradigma che nell’ultimo biennio è stato lontanissimo dai colori bianconeri.

È così che l’allenatore di Livorno punta a fare meglio, riportando in pianta stabile nella parte alta della classifica la Juve. 19 punti nelle ultime 7 giornate di Serie A, ben tre in più rispetto all’Inter capolista.

Il duello con la squadra allenata da Simone Inzaghi pare quindi destinato a durare a lungo, passando da un avvenimento attesissimo già dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Il Derby d’Italia, di scena all’Allianz Stadium, che già promette scintille.

D’altro canto in casa bianconera l’attenzione è sì rivolta al campo ma non solo. Perché il club di Torino dovrà necessariamente fare i conti con i diversi interventi richiesti durante la sessione invernale di calciomercato – che riaprirà ufficialmente i battenti il 2 gennaio 2024 – soprattutto in un reparto.

Il centrocampo di Allegri ha ufficialmente perso per squalifica, a lungo, due pedine fondamentali come Nicolò Fagioli e Paul Pogba.

Ed è così che Cristiano Giuntoli sarà chiamato ad uno sforzo per colmare questo vuoto così profondo, con diverse idee sul tavolo delle trattative. Una in particolare, con un assist a sorpresa proprio dall’Inter, parrebbe destinato ad avvicinarsi velocemente alla ‘Vecchia Signora’.

L’Inter non lo vuole più: c’è solo la Juventus

Thomas Partey, Khèphren Thuram e Pierre-Emile Hojbjerg sono solo alcuni dei profili tastati da Giuntoli per rinvigorire il centrocampo di Massimiliano Allegri. Ma ce n’è poi un altro che, a sorpresa, potrebbe essere più vicino del previsto alla firma con la Juventus.

Si tratta di Lazar Samardzic, 21enne tedesco ma nazionale serbo, che lo scorso agosto è stato ad un soffio dall’approdare all’Inter. Adesso, però, al gioiello dell’Udinese sta lavorando da settimane la Juventus che proverà a metterci su le mani già a gennaio.

In tal senso, dopo la brusca interruzione di un affare virtualmente già concluso, adesso Beppe Marotta non vuol proprio più saperne del centrocampista classe 2002.

Samardzic, infatti, sembrerebbe aver sondato il terreno tornando ad offrirsi tramite intermediari all’Inter per il 2024: la risposta dell’amministratore delegato è stata un no categorico. Ed è in questa maniera che la Juve si ritroverebbe la strada spianata per l’arrivo del talentuoso centrocampista in scadenza nel 2026 e che ad oggi, con i friulani, ha collezionato 12 presenze con 2 reti ed 1 assist vincente all’attivo.