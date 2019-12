Highlights Serie A, video Fiorentina-Inter 1-1: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Highlights video Fiorentina-Inter: gol, tabellino e azioni della 16a giornata di Serie A.

Finisce 1-1 il posticipo domenicale della 16esima giornata tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri vanno subito in vantaggio con Borja Valero e hanno varie occasioni per chiudere la partita, ma i viola rispondono colpo su colpo e nel recupero trovano il pari con un gran sinistro di Vlahovic. Conte perde l’occasione di rimettersi davanti alla Juventus, che lo aggancia in classifica, Montella respira dopo quattro ko di fila.

Serie A, il tabellino di Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter 1-1

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj (65′ Benassi), Castrovilli (83′ Eysseric), Dalbert; Chiesa (58′ Vlahovic), Boateng. A disp. Terracciano, Ceccherini, Venuti, Ranieri, Cristoforo, Zurkowski, Sottil, Ghezzal, Pedro. All. Montella.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (87′ Godin); D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero (83′ Agoume), Biraghi; Lukaku, Lautaro (83′ Politano). A disp. Padelli, Berni, Ranocchia, Lazaro, Dimarco, Esposito. All. Conte.

ARBITRO: Mariani

MARCATORI: 8′ Valero (I), 90+2′ Vlahovic (F)

AMMONITI: Brozovic, Bastoni, Pezzella, Dalbert, Borja Valero, Lautaro Martinez, Pulgar

Highlights Serie A, video Fiorentina-Inter