Coronavirus: la decisione Uefa su Euro 2020, Champions ed Europa League

Coronavirus, in arrivo la decisione della Uefa: l’emergenza sanitaria mette Euro 2020 a rischio, ecco le possibili soluzioni

Euro 2020 verso lo slittamento di un anno. E’ la decisione che verrà presa probabilmente dalla Uefa in relazione all’emergenza Coronavirus, secondo le indiscrezioni di ‘Sky Sport’. Non c’è ancora l’ufficialità, che però dovrebbe arrivare in occasione del summit della prossima settimana, previsto per martedì. I primi contagi ad alto livello nel mondo del calcio rendono necessaria l’interruzione delle competizioni, sebbene in Champions e in Europa League questa settimana si sia giocato. Dunque, si va verso un allungamento della stagione in estate, per permettere di completare le competizioni europee e nazionali, mentre l’Europeo dovrebbe disputarsi regolarmente nel 2021.

