Emergenza Coronavirus, si ferma il calcio anche in Olanda | Il comunicato

L’emergenza Coronavirus si sta espandendo in tutto il calcio europeo: sospese anche le partite in programma nei campionati olandesi

Il calcio europeo sta affrontando l’emergenza Coronavirus sospendendo i campionati. Serie A e Liga spagnola sono state fermate ed ora anche in Olanda arriva lo stop. Sul proprio profilo Twitter Ufficiale la Eredivise comunica il rinvio di tutte le partite del campionato maggiore e della 1st Division, l’equivalente della nostra Serie B, che erano in programma questo fine settimana. Un’emergenza europea che porta tutti i campionati a riflettere sul rinvio temporaneo di tutti gli eventi in programma. Anche la UEFA si riunirà per decidere le sorti delle competizioni europee.

Potrebbe interessarti anche >>> Emergenza Coronavirus, Gabbiadini positivo al Covid-19 | Il comunicato