Calciomercato Juventus, ‘occhiolino’ a Ronaldo | E’ il sogno di Agnelli!

Le ultime news di calciomercato Juventus rilanciano il sogno di Andrea Agnelli approfittando delle sue dichiarazioni d’amore per Cristiano Ronaldo

Non è più un mistero da diverso tempo, il sogno di calciomercato di Andrea Agnelli è uno solo: Kylian Mbappe. Il campione francese è un obiettivo impossibile, anzi quasi visto che il numero uno della Juventus è già riuscito a portare a Torino un certo Cristiano Ronaldo quando nessuno dava nemmeno una possibilità al trasloco in Italia del fuoriclasse portoghese.

E chissà che proprio CR7 non possa riuscire a realizzare il sogno presidenziale. Del resto il 35enne di Funchal è stato un idolo di Mbappe quando era ragazzino. A confessarlo è stato lo stesso 21enne parigino ai microfoni di ‘BeIn Sports’: “Avevo molti idoli, Cristiano l’ho amato molto“. Mbappe ha citato Ronaldo anche parlando del gol per lui più bello, ovvero quello siglato in rovesciata all”Allianz Stadium’, quando il numero 7 bianconero indossava ancora la maglia del Real Madrid.

.@KMbappe speaking exclusively to @beINSPORTS about his idol growing up and the best goal he’s ever seen:

“I had a lot of idols, there was @Cristiano who I loved a lot.

“The (overhead kick) goal of Cristiano against (Gigi) Buffon…a legendary goal.”

Respect. 🙌#beINSPIRED https://t.co/29A0ICvfCJ pic.twitter.com/FeY6l9Il0a

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 28, 2020