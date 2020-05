Calciomercato Inter, post-Handanovic | L’erede può arrivare dalla Spagna

L’età avanza anche per Samir Handanovic, motivo per cui l’Inter sta seriamente pensando all’erede dell’estremo difensore sloveno. Occhi in Spagna.

Un occhio al presente e l’altro al futuro per l’Inter che nonostante l’importanza di Samir Handanovic nello scacchiere nerazzurro, inizia a pensare ad un possibile erede. Lo sloveno infatti continua ad essere un tassello fondamentale per la squadra allenata da Conte ed anche quest’anno ha dimostrato tutto il suo valore senza manifestare segnali di cedimento. Ciononostante la carta d’identità inizia a farsi sentire con l’ex Udinese che compirà prossimamente 36 anni, facendo pensare la dirigenza nerazzurra alla ricerca di un nuovo portiere. Nei mesi scorsi si è parlato molto delle soluzioni made in Italy con Radu e Musso in prima fila, oltre alla suggestione Meret. L’ultimo nome per la porta interista arriva però dalla Spagna. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte pensa al grande ex

Calciomercato Inter, dalla Liga l’erede di Handanovic: occhi su Simon

Secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’ l’Inter avrebbe messo nel mirino il profilo di Unai Simon, estremo difensore iberico dell’Atheltic Bilbao. Ottimi i numeri in stagione del 22enne spagnolo che ha collezionato anche 12 reti inviolate tra coppa e campionato confermando una crescita costante suggellata anche dalle prestazioni con la maglia della nazionale U21.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, la decisione sugli allenamenti | In campo con le mascherine!

Proprio la crescita di Simon ha iniziato ad attirare l’attenzione di numerosi club europei, tra i quali spicca proprio l’Inter che dal canto suo inizia a pensare al futuro vista la carta di identità non più verde di Samir Handanovic. Si tratterebbe naturalmente di una scommessa in piena linea con il nuovo corso nerazzurro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, via libera per Thomas

Inter, Icardi vola in Premier League: lo scambio che mette ko la Juventus