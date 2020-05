Calciomercato Inter, la chiave per il riscatto di Icardi | Il pupillo di Conte

Il PSG sta cercando in tutti i modi di provare a riscattare Mauro Icardi, di proprietà Inter: nuova ipotesi di contropartita tecnica per convincere i nerazzurri

Mauro Icardi si è laureato Campione di Francia con il Paris Saint-Germain dopo la stagione sospesa definitivamente dal Governo transalpino. E così il PSG, primo in classifica, ha potuto festeggiare questa volta soltanto da casa. Così lo stesso club francese starebbe pensando a riscattare l’attaccante argentino, ma la cifra di 70 milioni di euro potrebbe aprire a nuove contropartite tecniche per abbassare le pretese del club nerazzurro.

Calciomercato Inter, Paredes la possibile chiave per Icardi

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il profilo di Draxler non scalderebbe Conte, ma l’idea sarebbe quella di Leandro Paredes, pallino dello stesso allenatore nerazzurro fin dai tempi del Chelsea.

L’operazione non sarebbe così facile sia per l’ingaggio dell’argentino, pari a 4,5 milioni di ingaggio annui e sia per la sua valutazione, che a bilancio, è vicina ai 30 milioni. PSG e Inter potrebbero così concordare una nuova strategia nelle prossime settimane con il club francese che si dovrà dedicare nei prossimi mesi soltanto al calciomercato per poi aspettare la possibile sfida in Champions League.

