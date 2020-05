Calciomercato Juventus, scambio di terzini in Premier | I dettagli

La Juventus continua a programmare il futuro con numerose trattative davvero entusiasmanti: possibile scambio tra top player

Sarà un calciomercato particolare caratterizzato da numerosi scambi in vista. Così la Juventus sta programmando il suo futuro mettendo in piedi diverse trattative davvero entusiasmanti.

Calciomercato Juventus, scambio Alex Sandro-Bellerin

Così il club bianconero potrebbe dire addio al terzino brasiliano Alex Sandro, già da tempo sulla lista dei partenti. E così Paratici starebbe pensando ad un nuovo scambio davvero entusiasmante che riguarda da vicino l’Arsenal. L’esterno brasiliano potrebbe così dire addio al club bianconero per una nuova ed entusiasmante avventura.

Nel mirino ci sarebbe così il terzino spagnolo dei “Gunners”, Hector Bellerin, reduce da mesi non troppo felici a causa di un grave infortunio. Il club bianconero potrebbe così rinforzare la fascia destra di Maurizio Sarri con un profilo davvero top. In questa stagione il classe 1995 ha totalizzato soltanto otto presenze in Premier visto che è stato martoriato da due gravi infortuni: prima il recupero dalla rottura del crociato, poi quello alla coscia.

Continua così il lavoro totale della Juventus alla ricerca di profili interessanti per la rosa del futuro.

