Calciomercato Juventus, sogno a centrocampo | Pericolo Mbappe

La Serie A si appresta a tornare in campo nelle prossime settimane. Dopo il lockdown di oltre due mesi causato dall’emergenza Coronavirus, i club sono pronti a riprendere il campionato 2019/20. Gli occhi di molti, come nel caso della Juventus, sono già al calciomercato estivo e alla prossima annata: novità importanti per una pista bianconera.

Una situazione particolare quella vissuta dal Psg che, in vista del prossimo calciomercato estivo, rischia di vivere suo malgrado un’importante rivoluzione. Secondo quanto riportato da ‘Donbalon‘, sembrerebbe ormai inevitabile la cessione del brasiliano Neymar dopo mesi di alti e bassi tra l’ex Barcellona e la dirigenza parigina. Questo però, nonostante le apparenze, non significherebbe l’incedibilità di Kylian Mbappè. Il francese, se da un lato è considerato una pedina fondamentale, dall’altro può anche essere sacrificato. La volontà del Psg però sarebbe quella di puntare forte sul prodigio classe 1998, affidando a Mbappè le redini della squadra del futuro.

A sostituire Neymar e affiancare il numero 7 potrebbe essere Houssem Aouar che Mbappè vorrebbe al suo fianco, come condizione per restare al Psg. Il talentuoso centrocampista del Lione quindi potrebbe rappresentare, da un lato la pedina giusta per spingere Mbappè alla permanenza, dall’altro una clamorosa beffa per la Juventus. Aouar è infatti da tempo sul taccuino di Paratici, convinto di riuscirlo a strappare al Lione di Aulas il prossimo giugno.

Una complicazione pesante anche per il City di Guardiola, dato tra le favorite per l’ingaggio di Aouar. Il 21enne di origini algerine è valutato almeno ai 50 milioni di euro. Una brutta notizia per la dirigenza campione d’Italia che, nella corsa ad Aouar, vede aggiungersi anche il Psg: Mbappè può mettere i bastoni tra le ruote al sogno bianconero.

