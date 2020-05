Calciomercato Juventus, occhi sul nuovo gioiellino inglese | I dettagli

La Juventus continua a puntare sui giovani talenti e spunta un nome dalla Premier League: occhi su un talento del Chelsea molto richiesto in Europa

Uno dei settori più importanti per il futuro di una società è sicuramente quello giovanile. Così la Juventus, continua a tenere d’occhio molti giovani talenti da poter trasformare in veri e propri campioni. Il mirino di Fabio Paratici questa volta sembrerebbe essersi fermato in Premier League. Si osserva il talento del Chelsea.

Calciomercato Juventus, si punta sui giovani: occhi su Samuel Iling-Junior

Il calciomercato estivo potrebbe subire delle variazioni a causa dell’emergenza Coronavirus che ha sconvolto anche il mondo del calcio. Ma i piani della Juventus restano gli stessi, tra cui, investire sui giovani. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Goal.com’, i bianconeri avrebbero messo gli occhi sul giovane gioiello del Chelsea, Samuel Iling-Junior.

L’esterno offensivo classe 2003, sarebbe considerato uno dei migliori talenti emergenti in Inghilterra ed avrebbe attirato l’attenzione di molti club europei, bianconeri inclusi. Il talento inglese quest’anno ha disputato un’ottima stagione con il Chelsea Under 18, mostrando le sue qualità anche in UEFA Youth League. Franck Lampard, allenatore dei ‘blues, vorrebbe far firmare al ragazzo il suo primo contratto da professionista, ma il molto interesse sviluppato intorno a lui, potrebbe portare il calciatore a decidere di partire. Così, Fabio Paratici sembrerebbe essere in prima linea per portare il giovane talento alla Juventus, valorizzando ancora una volta l’obiettivo di puntare sui giovani nella società juventina.

