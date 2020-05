Calciomercato Inter, riscatto in vista per Perisic | Presto l’incontro

Inter, Olic assicura il riscatto di Perisic da parte del Bayern Monaco, ma il club tedesco vuole pagare una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.

Ceduto in estate al Bayern Monaco, il futuro di Ivan Perisic potrebbe essere sempre in Baviera con la maglia dei campioni di Germania in carica. Il croato è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto. E il Bayern starebbe pensando di esercitarlo, ma ad una cifra inferiore rispetto ai 20 milioni richiesti dall’Inter.

Calciomercato Inter, Perisic può essere riscattato

Del possibile riscatto dell’esterno croato, ha parlato Ivica Olic, ex Bayern ed ex compagno di Perisic in nazionale. L’ex attaccante ha parlato al portale croato ‘tportal’, sottolineando come i bavaresi siano intenzionati a riscattare il giocatore, ma ad una cifra inferiore. “Perisic ha accusato un problema fisico prima della pausa, ma ora è tornato a disposizione ed è sempre sceso in campo. Il club è molto contento di lui e ora cercherà di acquistarlo a titolo definitivo, ma ad una cifra inferiore rispetto ai 20 milioni di euro richiesti” ha dichiarato Olic. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Ha poi aggiunto Olic: “Dopo questa pandemia il potere d’acquisto dei club è diventato molto debole e credo che nelle prossime due o tre settimane le società si incontreranno e cercheranno di concordare i termini”.

