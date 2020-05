Calciomercato Milan, assalto al figlio d’arte

Calciomercato Milan, i rossoneri alla ricerca di colpi giovani e di prospettiva: il Diavolo ha messo nel mirino un figlio d’arte dal sicuro avvenire

Il Milan sarà una delle formazioni, probabilmente, più rivoluzionate in vista della prossima stagione. Diversi addii già sanciti, tra i giocatori in scadenza di contratto, altri che hanno deluso le aspettative e altri che, pur essendo colonne della formazione rossonera, potrebbero essere sacrificati sul mercato per fare cassa. Che Milan sarà nella prossima annata, dunque? Un Diavolo senza dubbio attento ai costi, giovane, possibilmente capace di stupire, come vuole Ivan Gazidis.

Calciomercato Milan, occhi su Thuram junior

Stupiscono anche alcuni degli obiettivi di mercato dei rossoneri. Tra i vari profili che si starebbero monitorando, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, c’è anche un figlio d’arte molto interessante. Il padre, in Italia, lo conosciamo molto bene. E’ Lilian Thuram. Abbiamo imparato a conoscere anche il primogenito Marcus Thuram, attaccante molto promettente del Borussia Monchengladbach. In meno persone avranno sentito parlare del fratello minore di Marcus, Khepren Thuram.

Anche in questo caso parliamo di un calciatore in rampa di lancio. Inserito tra i migliori prospetti nati nel 2001, cresciuto nelle giovanili del Monaco, milita oggi nel Nizza. E’ un centrocampista centrale di buone attitudini, che viene osservato con grande interesse. Tra i figli d’arte, tuttavia, Gazidis sta monitorando anche Melayro Bogarde. Nipote dell’ex difensore di Milan e Ajax Winston Bogarde, è un difensore che attualmente milita nell’Hoffenheim Under 19. Una linea verde, anzi verdissima, che può costituire la nuova architrave del Milan.

