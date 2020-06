Calciomercato Juventus, Ramsey da Mourinho | Super scambio

In casa Juventus si lavora alla prossima sessione di calciomercato: clamorosa ipotesi scambio con Mourinho, Ramsey verso il Tottenham

In attesa di ritornare in campo, mercoledì contro il Napoli per la finale di Tim Cup, la Juventus di Maurizio Sarri è attenta al prossimo calciomercato estivo. Una sessione che vedrà con ogni probabilità l’addio di diversi big che hanno deluso durante il 2019. Tra questi vi sarebbe anche Aaron Ramsey che, solo a tratti, ha mostrato le sue qualità in bianconero. Opportunità inglese per l’ex Arsenal: ecco cosa può accadere.

Calciomercato Juventus, Ramsey porta il super colpo

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’ nelle scorse ore, prende quota l’opzione Tottenham per il futuro di Aaron Ramsey. Nonostante la crisi economica ed i costi quasi proibitivi, l’ex dei Gunners potrebbe tornare in Premier League. Vivo l’interesse tra le altre dei club di Manchester e del Chelsea, ma la pista che porta alla squadra di Mourinho potrebbe riservare una clamorosa sorpresa. Paratici potrebbe spingere Ramsey al Tottenham, con la possibilità di un super scambio con il club inglese.

L’idea sarebbe quella di strappare agli ‘Spurs’ un vecchio pallino della dirigenza juventina: Tanguy Ndombele. Il gioiello francese, seguito sin dai tempi di Lione, piace ai bianconeri che potrebbero mettere sul piatto il cartellino del numero 8 di Sarri. Da un lato Ramsey, valutato 30 milioni di euro. Dall’altro Ndombele, per il quale il Tottenham chiede non meno di 45 milioni.

Ecco che l’ipotesi maxi scambio accontenterebbe le parti, con Paratici pronto a mettere sul piatto 15 milioni cash oltre al cartellino del 29enne gallese. Situazione in divenire ma l’affare potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane: Ramsey a Londra, Ndombele a Torino.

