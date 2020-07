Calciomercato Inter, addio Lautaro con lo sconto | Nuova ipotesi!

Il futuro di Lautaro è sempre in bilico. L’attaccante argentino dell’Inter potrebbe anche cambiare aria, ma c’è una novità importante sulla clausola: possibile sconto!

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter resta sempre nel mirino del club blaugrana, che intende rinforzarsi nel reparto offensivo con un giocatore dalle sue caratteristiche. L’obiettivo della società catalana è quello di regalare innesti di qualità per migliorare soprattutto l’attacco del Barcellona, che stenta a decollare nell’ultimo periodo.

Calciomercato Inter, sconto per la clausola di Lautaro

Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” la dirigenza catalana è ancora sicura che la clausola del centravanti sudamericano scadrà il 15 e non il 7 luglio. Da una parte c’è il Barcellona che preferisce dialogare senza clausola in maniera tale da poter chiedere definitivamente con i nerazzurri. In questo modo l’offerta potrebbe essere di 60-70 milioni più una o due contropartite tecniche per soddisfare Antonio Conte.

Dall’altra parte, invece, c’è l’Inter che sarebbe anche pronta a trattare oltre 111 milioni di euro per il centravanti argentino quando la clausola scadrà. Una situazione davvero complicata con la società nerazzurra che dovrà gestire al meglio la strategia intorno al sudamericano.

Un nuovo indizio di mercato davvero entusiasmante con l’Inter sempre protagonista per comprendere i nuovi piani futuri tra clausola e possibile offerta avvincente del Barcellona.

