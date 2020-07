Inter-Torino, formazioni UFFICIALI | Le scelte di Conte e Longo

32esima giornata che si chiude con Inter-Torino, partita fondamentale per la stagione di entrambe le squadre: ecco le formazioni ufficiali

Inter chiamata a vincere in questo posticipo della 32esima giornata, contro un Torino alla ricerca di punti per la salvezza. Nerazzurri che possono per la seconda giornata consecutiva sfruttare il passo falso della Lazio ed il pareggio della Juventus contro l’Atalanta per agganciare nuovamente la squadra di Inzaghi al secondo posto. La squadra di Longo invece vuole fare punti per allontanarsi da una zona retrocessione ancora troppo vicina, con il Lecce a soli 5 punti di distanza. Così Antonio Conte, senza Romelu Lukaku in tribuna per un problema fisico, rinuncia anche ad Eriksen a vantaggio di Borja Valero. L’allenatore granata invece torna a schierare Izzo in difesa e Verdi senza Zaza alle spalle di Belotti. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

Inter (3-4-1-2): Handanovic, Godin, Bastoni, De Vrij, D’ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Young, Borja Valero, Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte

Torino (3-5-2): Sirigu, Izzo, N’Koulou, Bremer, De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi, Ola Aina, Verdi, Belotti. All. Longo

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter e Juventus, svolta da Barcellona | C’è l’accordo!