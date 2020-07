Calciomercato Juventus, colpo dalla Premier | Può tornare in Italia!

Calciomercato Juventus, obiettivo in casa Chelsea: Sarri vorrebbe Marcos Alonso per la fascia sinistra e la Vecchia Signora potrebbe presto affondare il colpo

Un solo anno al Chelsea, ma una Europa League vinta in maniera brillante e convincente: Sarri sa bene che l’esperienza londinese gli è valsa molto per poter arrivare sulla panchina della Juventus, nonostante gli alti e i bassi avuti anche in Premier League. Soprattutto, sa bene che il buon rapporto maturato con alcuni calciatori è stata la chiave della sua ottima stagione in Blues. Ragion per cui, il tecnico toscano avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera di irrorare l’organico con un paio di elementi, provenienti proprio da quella squadra. Al di là del pupillo Jorginho, dall’Inghilterra assicurano: Sarri avrebbe indicato uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri per rinforzare la fascia sinistra della sua Juventus. Un’operazione non facile, però, vista la concorrenza che gravita sia sull’ex Fiorentina che sull’ex Roma.

Juventus, Marcos Alonso resta un obiettivo: attenzione alla concorrenza di Newcastle e Siviglia

A differenza di Emerson Palmieri, il profilo di Marcos Alonso è uno di quelli che storicamente piace al DS Paratici e al resto della squadra mercato bianconera. La Juventus lo segue dai tempi della Fiorentina e adesso con Sarri potrebbe affondare il colpo. D’altronde, il Chelsea annuncia una rivoluzione sulle proprie fasce, così come la Vecchia Signora, che ha un bisogno netto di rinforzare il reparto degli esterni difensivi. Attenzione, però, a quella che sarà la concorrenza per Marcos Alonso: secondo quanto riportato dal media britannico ‘HITC’, sul terzino spagnolo potrebbe scatenarsi una piccola asta, con il Newcastle pronto a duellare con il Siviglia per aggiudicarsi il cartellino dell’ex viola.

La Juventus, ad oggi, sembra restare piuttosto defilata nella corsa a Marcos Alonso, ma occhio alle occasione che può regalare il calciomercato: quando di mezzo c’è una società come quella bianconera, mai dire mai.

