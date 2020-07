Calciomercato Inter, nuovo colpo per Conte | Secondo i bookmakers è fatta

Colpo dell’Inter in chiusura! A riferirlo sono i bookmakers, secondo cui le quotazioni per vedere l’esterno Emerson Palmieri in nerazzurro sono in netto calo

Prosegue incessante il lavoro della dirigenza nerazzurra, con a capo Beppe Marotta, alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Il profilo ricercato è quello di un calciatore ancora giovane che possa diventrare padrone assoluto della fascia sinistra e diventare un punto sabile di quella zona di campo per i prossimi anni. Troppo precaria la situazione relativa ad Ashley Young, che ha ben 35 anni, mentre Biraghi non ha convinto. Marotta vuole uno tra Robin Gosens dell’Atalanta, che in questa stagione ha ampiamente dimostrato di essere tra gli esterni più in forma in circolazione, e Emerson Palmieri.

Inter, Emerson ad un passo secondo i bookmakers

Stando alle quote dei bookmakers proprio la trattativa per il mancino dal Chelsea, l’italo-brasiliano Emerson Palmieri, sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. Le sue quotazioni sono infatti a ribasso per quel che riguarda un approdo all’Inter: ora è valutato a 2,00 da Stanleybet.it. Una cifra indicativa nel gergo dei bookmakers, che sta a significare appunto che l’affare è praticamente quasi concluso. Insomma, questione di giorni o forse di ore e Antonio Conte, allenatore del club nerazzurro, potrà accogliere in rosa il suo nuovo esterno sinistro in arrivo dalla Premier League.

Leggermente diverso il discorso per Gosens, sul quale la concorrenza è tanta e le cui quotazioni, per quel che riguarda l’accostamento all’Inter, sono superiori rispetto all’esterno dal Chelsea.

