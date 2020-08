Calciomercato Inter, inserimento della Juve | Ipotesi scambio

La Juventus studia i colpi importanti dal calciomercato e pensa a un nuovo nome per il centrocampo: possibile sgarbo all’Inter

È stata una stagione particolare fin qui per la Juventus, che nonostante troppi risultati negativi e un rendimento di alti e basse questa sera alzerà per la nona volta consecutiva lo scudetto vinto con due giornate di anticipo. La gara con la Roma sarà molto simile a un’amichevole visto che entrambe sono ormai concentrate sulle competizioni europee.

In Champions League la compagine allenata da Maurizio Sarri può ancora dire la sua ma c’è bisogno di una grande prestazione contro il Lione. All’andata finì 1-0 in favore dei francesi e venerdì bisognerà provare a ribaltare il risultato per accedere ai quarti di finale.

Calciomercato Inter, anche la Juventus vuole Ndombele: sul piatto Douglas Costa o Ramsey

I troppi passi falsi di questa annata potrebbero essere attribuiti al fatto che l’allenatore bianconero non dispone del materiale adatto per il suo gioco, soprattutto a centrocampo. Per questo Fabio Paratici è già al lavoro per trovare i rinforzi per il futuro.

Un nome che potrebbe interessare alla ‘Vecchia Signora’ è quello di Tanguy Ndombele, ora in forza al Tottenham. Piace anche all’Inter ed era stato seguito dai bianconeri anche ai tempi del Lione. Il prezzo del francese però dovrebbe aggirarsi sui 55 milioni e per questo la Juventus potrebbe inserire contropartite come Aaron Ramsey (valutato 25-30 milioni) o Douglas Costa (35-40 milioni).

Sia il gallese che il brasiliano hanno grandi qualità ma non hanno vissuto una grande stagione a causa dei troppi infortuni.