Siviglia-Roma, Fonseca in conferenza | Zaniolo titolare, ballottaggio a centrocampo

Nella consueta conferenza prima della partita contro il Siviglia parla l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca: Zaniolo dal primo minuti, dubbi in mezzo

Pronti, via, dopo appena tre giorni dalla chiusura del campionato riparte l’Europa League. La Roma incontrerà il Siviglia domani, in una cavalcata che verrà disputata interamente in Germania. Come di consueto, l’allenatore della Roma,PauloFonseca, si presenta alla conferenza stampa alla vigilia della gara. Sciolto il dubbio su Zaniolo, ballottaggio a centrocampo.

Siviglia-Roma, Fonseca alla vigilia scioglie il dubbio Zaniolo: ballottaggio a centrocampo e saluto a Smalling

Riparte l’Europa League, ma in maniera insolita per la Roma, così come per l’Inter, che dovranno affrontare gli ottavi di finale in una partita unica. Avversario dei giallorossi è il Siviglia, squadra che ha raggiunto la qualificazione in Champions League per la prossima stagione grazie al piazzamento in Liga e che ha vinto più volte la competizione. Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nella confereza pre-partita conferma la titolarità di Zaniolo domani ed afferma di avere ancora un dubbio a centrocampo tra Pellegrini e Cristante.

Poi l’allenatore portoghese saluta Chris Smalling, rientrato al Manchester United, affermando l’importanza del giocatore in difesa. Al suo posto giocherà Ibanez, centrale cresciuto molto nelle ultime uscite. Infine c’è spazio anche per una piccola frecciatina verso Ciro Immobile, attaccante della Lazio. Parlando dei 16 gol messi a segno dal capitano Edin Dzeko, Fonseca sottolinea come il bosniaco non abbia calciato rigori, a differenza di altri che hanno segnato molto e calciato molti rigori. Tecnico portoghese che punzecchia il rivale laziale ed entra a pieno nella rivalità romana.

