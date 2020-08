Calciomercato Juventus, Sarri stanco | Clamorosa ipotesi dimissioni

È stata un’annata difficile per la Juventus e ora non sono da escludere ribaltoni a sorpresa. Possibile decisione clamorosa di Maurizio Sarri!

È una giornata amara per il mondo bianconero, che si aspettava una grande prestazione dalla Juventus nella sfida di Champions League di ieri sera ma la compagine allenata da Maurizio Sarri non è riuscita ad andare oltre il 2-1 con il Lione, che è riuscito così ad accedere ai quarti di finale grazie all’1-0 dell’andata.

Uno dei pochi, se non l’unico, che si è salvato nella gara dell’Allianz Stadium è Cristiano Ronaldo, che raramente fallisce in gare cruciali e prestigiose della competizione più importante per club. Il grande apporto e le sue due reti, però, non sono bastate per superare un modesto Lione.

Calciomercato Juventus, stagione stancante per Sarri: ipotesi dimissioni e anno sabbatico

Ora è tutto in bilico per la Juventus e, come dichiarato dal presidente Andrea Agnelli, sono tutti in discussione. Il primo a rischio è sicuramente Maurizio Sarri visto che da ormai diverso tempo si parla di un possibile addio in caso del mancato passaggio ai quarti di finale di Champions League.

Il tecnico bianconero ha vissuto un’annata difficile e stancante fisicamente e mentalmente, sia per le pressioni che le critiche ricevute dai tifosi e non solo. Si è concretizzato l’obiettivo di vincere il primo scudetto in carriera, ora non sono da escludere anche le dimissioni con buonuscita per prendersi un anno sabbatico in caso non arrivino offerte importanti come la Roma.

Il tanto atteso ‘bel gioco’ non è arrivato alla Juventus e probabilmente la mentalità e la storia di questo club rendono più difficile e complicato il passaggio a un calcio tutto nuovo.

