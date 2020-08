Calciomercato Inter, il centrocampista saluta | Vicina la cessione

A poche ore dalla finale di Europa League, l’Inter è vicina a cedere uno dei suoi centrocampisti. Per il giocatore si tratta di un ritorno in patria.

Mentre cresce l’attesa per la finalissima di Europa League, in programma stasera alle 21:00 contro il Siviglia, l’Inter è vicina alla cessione di uno dei suoi giocatori più discussi negli ultimi anni.

Il direttore dell’aerea tecnica Beppe Marotta, atteso questa sera per la finale in programma al ‘Rhein Energie Stadium’ di Colonia, nelle ultime ore ha dato il via libera alla cessione di uno degli acquisti più cari nella storia del club nerazzurro. L’Inter infatti, è vicina a cedere il centrocampista della nazionale portoghese, João Mario.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, maxi trattativa con la Roma | Scambio più soldi

Calciomercato Inter, João Mario ai saluti. Vicina la cessione al Benfica

Il terzo acquisto più costoso della storia dell’Inter è pronto a salutare: João Mario è sempre più vicino al Benfica. Acquistato dai nerazzurri nell’estate del 2016 per 45 milioni di euro (terzo acquisto più costoso di sempre dopo Vieri e Lukaku), il centrocampista portoghese è pronto a lasciare definitivamente l’Inter.

João Mario non è mai entrato nei piani tecnici di Antonio Conte, passando l’ultima stagione in prestito al club russo della Lokomotiv Mosca. Dopo varie stagioni negative, eccetto la breva parentesi in prestito al West Ham in Premier League, per João Mario non sembrano esserci spiragli con la maglia nerazzurra.

Per il portoghese si profila dunque un ritorno in patria. Dal Portogallo infatti, trapela la notizia di un’offerta da oltre 12 milioni di euro da parte del Benfica. Il neo tecnico delle ‘Aquile’, Jorge Jesus, è determinato a riportare il Benfica ai vertici del calcio lusitano, dopo l’ultima stagione conclusa alle spalle del Porto. Per farlo, l’ex allenatore del Flamengo sta puntando giocatori di esperienza in ambito europeo, tra tutti Edinson Cavani.

È sempre più vicino dunque, il ritorno di João Mario in patria. Il Benfica spera di chiudere nelle prossime ore, e altrettanto spera di fare l’Inter, mai veramente in sintonia con l’ex Sporting Lisbona.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato Milan, svolta Ibrahimovic | C’è la data!