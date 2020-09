Calciomercato Serie A, UFFICIALE: Rakitic lascia il Barcellona

Uno dei grandi sogni dei top club di Serie A è Ivan Rakitic, che ora lascia il Barcellona: il croato ha scelto ufficialmente la sua nuova squadra.

L’addio al Barcellona di Ivan Rakitic era ormai scontato, con mezza Serie A che sognava di mettere le mani sul centrocampista croato. Il numero ‘4’ blaugrana ha ragionato lungamente su quale dovesse essere la prossima mossa per la propria carriera ed, infine, ha preso una decisione importante. Niente Inter, niente Juventus né Milan. Rakitic ha scelto di seguire il proprio cuore.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, niente riscatto | Può restare in Serie A

Ora è definitivamente sfumata la possibilità di vedere Ivan Rakitic in Serie A. Il croato ha scelto di tornare al Siviglia, club che non ha mai lasciato a livello di passione e affetto. Il Barcellona ha annunciato tramite un comunicato ufficiale il passaggio del centrocampista al club andaluso. Rakitic è tornato nella sua casa ‘sportiva’: il sodalizio con il Siviglia è tornato ad essere realtà.

🚨 LATEST NEWS | Agreement with Sevilla for the transfer of @IvanRakitic

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2020