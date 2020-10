Serie A, 3° turno | Il programma del weekend su Dazn

LEGGI ANCHE >>>Serie A, Genoa-Torino, c’è il rinvio | Ufficiale la decisione della Lega

Serie A, terzo turno | La programmazione di DAZN

Per la terza giornata di Serie A saranno tre le partite trasmesse in esclusiva su Dazn: il palinsesto dell’emittente tv per il weekend si preannuncia scoppiettante e pieno di grande calcio. Su Dazn il terzo turno del campionato italiano inizierà sabato 3 ottobre alle 20.45 con la sfida fra Udinese e Roma. Proseguirà, poi, la domenica con il match fra Atalanta e Cagliari, il cui fischio d’inizio è atteso per le 12.30. Infine, si chiuderà con una delle partite più importanti della terza giornata di Serie A: il big match dell’Olimpico, dove la Lazio ospiterà l’Inter alle ore 15.00.

