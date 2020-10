Dinamo Kiev-Juventus, UFFICIALI le formazioni | Esclusione ‘pesante’

Esordio per Andrea Pirlo in Champions League contro la Dinamo Kiev, per il primo impegno dei gironi. Ufficiali le formazioni.

Ecco le formazioni ufficiali per Andrea Pirlo, alla sua prima partita in Champions League da allenatore: insieme a lui ci sarà il debutto nella massima competizione europea anche per Federico Chiesa e Dejan Kulusevski, schierati titolari dal primo minuto. L’esterno ex Fiorentina sconterà la squalifica in campionato, quindi sarà utilizzato verosimilmente per tutti i 90 minuti. In difesa c’è il rientro di Chiellini accanto a Danilo e Bonucci. Soltanto panchina per Dybala.

Dinamo Kiev (4-4-3): Bushchan; Kedziora, Zabranyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskiy, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Supryaha, De Pena.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Cuadrado; Ramsey; Morata, Kulusevski.

