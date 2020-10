Coronavirus, campionato sospeso | Ora è UFFICIALE

Arriva la notizia del primo campionato di calcio sospeso in Europa: causa Coronavirus le partite sono state bloccate

Il Coronavirus continua a minacciare il mondo del calcio in tutta Europa. I contagi infatti continuano a salire in moltissimi paesi e per questo motivo si è deciso di sospendere un campionato. Concesso un permesso speciale per la partita di Europa League.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Assalto a gennaio!

Potrebbe interessarti anche >>> Genoa, nuovo giro di tamponi | Il comunicato UFFICIALE con l’esito

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, il Barcellona su De Ligt | C’è l’acconto

Coronavirus, in Repubblica Ceca campionato sospeso: permesso speciale per lo Sparta Praga

Tornano a salire i contagi da Coronavirus in tutto il mondo e tornano a tremare anche i campionati di calcio. Il Governo insieme alla Federazione calcistica della Repubblica Ceca, hanno emanato in queste ore un comunicato ufficiale per il quale, visto il grande aumento di contagi nel paese, i campionati cechi sono stati sospesi. Questa è la prima nazione che chiude nuovamente le porte del calcio dopo la prima volta dei mesi passati.

Inoltre, nel girone di Europa League del Milan è presente una squadra ceca, ovvero lo Sparta Praga, che domani affronterà in casa il Lille. Per questa partita il club della capitale ha ottenuto uno speciale permesso per disputare la gara, naturalmente seguendo delle procedure molto fiscali. Vedremo se sarà così anche per le prossime partite o meno.

Potrebbe interessarti anche >>> Coronavirus Inter, Conte perde un ‘big’ | Che tegola per i nerazzurri