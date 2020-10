Calciomercato Inter, no all’offerta da 50 milioni | Il retroscena

L’Inter è pronta a scendere in campo in Champions League ma nel frattempo spunta un retroscena clamoroso dello scorso calciomercato

È stato un avvio di stagione particolare per l’Inter fin qui, visto che i nerazzurri hanno collezionato sette punti nelle prime quattro gare di campionato totalizzando due successi, un pareggio e una sconfitta nel derby contro il Milan di sabato scorso. Ora il prossimo appuntamento in Serie A sarà con il Genoa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il ‘nuovo Ronaldo’ costa 20 milioni | Ma ha detto no!

La partenza è meno brillante rispetto alle aspettative, visto che la squadra è stata notevolmente rinforzata rispetto a un anno fa, ma c’è ancora tutto il tempo per recuperare e risalire in classifica. Nel frattempo tutte le attenzioni sono ora spostate sulla Champions League, visto che quest’oggi la compagine allenata da Antonio Conte farà il suo esordio nella nuova annata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il big si libera a zero | Juventus e Inter ci provano

Calciomercato Inter, maxi offerta per Ginter: no del Borussia Monchengladbach. Il retroscena

L’Inter sarà impegnata tra le proprie mura contro il Borussia Monchengladbach a partire dalle ore 21. Nelle ultime ore è spuntato un retroscena di calciomercato clamoroso proprio riguardante queste due società, così come riportato dalla Bild.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, duello con la Juventus per il gioiello | Richiesta monstre

Nelle scorse settimane i nerazzurri avrebbero provato ad offrire 50 milioni al club tedesco per il difensore Matthias Ginter. La risposta però sarebbe stata negativa in quanto il classe 1994 rappresenta un punto fondamentale del Borussia e questa sera sarà avversario proprio dell’Inter.

Il centrale fin qui ha totalizzato cinque presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania in questa stagione. Proprio sul suo accostamento all’Inter, il difensore alla ‘Bild’ ha spiegato il suo punto di vista: “Ho notato l’interesse, ma non ho mai pensato a trasferirmi in nerazzurro – le sue dichiarazioni -. Ho grandi obiettivi da raggiungere con il Borussia”.

Calciomercato Juventus, Dybala se ne va in Premier | Cifre da urlo

Calciomercato Juventus, addio al sogno di Agnelli | I dettagli