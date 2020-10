Calciomercato PSG, Leonardo ‘caccia’ Tuchel | L’erede in Serie A!

Calciomercato PSG, Leonardo ‘chiama’ Conte: il tecnico tra i preferiti per il post-Tuchel

Storie tese tra: secondo quanto rivelato dal portale ‘Paris Fans’, il plenipotenziario brasiliano delavrebbe avuto una lunga discussione con l’emiro del Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, circa un imminente e clamoroso licenziamento del tecnico tedesco dalla panchina del club. Con un contratto in scadenza nel 2021,è finito nel mirino della dirigenza parigina, dopo l’insoddisfazione montata tra Leonardo e colleghi, dopo la brutta sconfitta con il Bayern Monaco in finale di Champions League. Ragion per cui, il brasiliano starebbe spingendo per una separazione anticipata con l’ex tecnico del Dortmund, nella speranza di arrivare presto ad un altro allenatore. Qualcuno, che attualmente siede su una panchina di Serie A.

Nonostante il flirt quasi annunciato con Massimiliano Allegri, il DG del Paris Saint-Germain avrebbe in mente una soluzione di lusso, direttamente da Milano: Antonio Conte sarebbe uno dei primissimi nomi sulla lista di Leonardo per il dopo-Tuchel, con il tecnico italiano che siederebbe sulla panchina dei parigini al termine di questa stagione, convissuta tra compromessi ed oneri con la dirigenza nerazzurra.

