Caso Nazionali, Gravina non ci sta | “Brutta figura dell’Italia”

Caso Nazionali, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina non ci sta e tuona: “L’Italia non sta facendo una bella figura” e lancia l’allarme sulle ASL

Attraverso una lunga intervista concessa ai microfoni dell’ANSA, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, manifesta tutta la propria perplessità circa il caos generatosi sulle convocazioni internazionali e sollevato dall’intervento delle ASL: “Per la mancata risposta alle convocazioni delle Nazionali sono previste sanzioni. E sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune ASL. Da questo punto di vista, devo dire che l’Italia non sta facendo una bella figura, soprattutto sul piano internazionale. Stiamo ricevendo pressioni da altre federazioni, resto in allarme”.

