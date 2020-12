Udinese-Atalanta, arriva il rinvio UFFICIALE | Si giocherà nel 2021

La decisione ufficiale dell’arbitro La Penna è arrivata dopo tre sopralluoghi: la sfida tra Udinese e Atalanta sarà recuperata soltanto nel 2021

Un rinvio giusto quello dell’arbitro La Penna, che ha optato per questa decisione dopo ben tre sopralluoghi sul terreno di gioco di Udine per la sfida tra friulani e l’Atalanta. I tendoni sul manto erboso della Dacia Arena erano stati tolti ben cinque ore prima per verificare la goal line technology.

Udinese-Atalanta, ecco la data di recupero

La gara di Serie A si recupererà soltanto nel gennaio 2021 visti i tantissimi impegni tra Champions per gli orobici e quelli in campionato anche per i bianconeri. Tra il 13 e il 20 gennaio si potrebbe così riscendere in campo per Udinese-Atalanta. La comunicazione ufficiale della Lega Serie A arriverà nelle prossime ore con la data ufficiale della partita.

