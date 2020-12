Inter, grande assente contro lo Shakhtar | Conte in emergenza

L’Inter si appresta ad affrontare la partita fondamentale contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Antonio Conte, però, dovrà fare i conti con un’assenza di rilievo: ecco le ultime novità

L’Inter ha iniziato molto male il suo percorso in Champions League in questa stagione. Nella partita da dentro o fuori mercoledì contro lo Shakhtar Donetsk, i nerazzurri si giocano il passaggio del turno. Antonio Conte, però, deve fare i conti con una vera e propria emergenza a centrocampo. Tra i tanti calciatori acciaccati, occhio alla posizione di Arturo Vidal che sta accusando dei problemi muscolari. Ecco gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sogno Messi | I nerazzurri ringraziano Ronaldo

Inter, Vidal si allontana dallo Shakhtar: problemi per Conte

Il centrocampista cileno ha accusato, infatti, un problema al flessore della coscia sinistra. Dopo essere stato sostituito contro il Bologna, Arturo Vidal oggi non si è allenato con i compagni. A questo punto, a soli due giorni dalla partita decisiva contro lo Shakhtar è sempre più difficile. Nelle prossime ore si sottoporrà anche ad esami strumentali per valutare la gravità del problema. Nuova tegola per Antonio Conte che nel reparto di centrocampo ha già Sensi non al meglio e Nainggolan KO, oltre a Eriksen chiaramente fuori dal progetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio col Barcellona | Carta a sorpresa