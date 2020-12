Calciomercato, Hulk in Serie A | Colpo a zero della big

Le ultime di calciomercato mettono in evidenza il nome di Hulk, pronto a iniziare una nuova avventura dopo aver concluso quella in Cina durata quattro anni e mezzo

E’ ufficialmente finita l’avventura in Cina, allo Shanghai SIPG, di Givanildo Vieira de Souza, meglio conosciuto come Hulk. “Saluto la squadra che mi ha accolto con grande affetto. Sono molto grato ai tifosi che mi hanno accolto molto bene. Il mio ringraziamento va anche ai compagni, per aver condiviso tanti anni di lavoro e dedizione. Insieme abbiamo ottenuto innumerevoli successi, come la Super League e la Supercoppa, ma abbiamo avuto anche momenti difficili, in cui ci siamo fidati l’uno dell’altro, con molta unità e voglia di vincere. Lascio molti amici. Continuerò nel mio percorso, con un background professionale di cui sono molto orgoglioso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: sondaggio per l’ex Serie A

L’attaccante brasiliano ora 34enne, che in Europa si è fatto conoscere ed apprezzare con la maglia del Porto (molto meno con quella dello Zenit), ripartirà a gennaio per una nuova avventura. Il suo entourage e intermediari potrebbero proporlo anche in Serie A. C’è una big del nostro campionato che può ragionare sul suo ingaggio, eventualmente a costo zero, ovvero il Milan attualmente primo in classifica. I rossoneri sono alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato, più precisamente di un vice Ibrahimovic e proprio Hulk potrebbe avere i requisiti giusti per soddisfare le esigenze di Pioli.

Del resto parliamo di un calciatore ancora integro e con esperienza a livello internazionale. Per convincerlo basterebbe forse un contratto di un anno e mezzo da un paio di milioni di euro.

A.R.