Calciomercato Inter, Eriksen ai saluti | | Può tornare in Premier!

Christian Eriksen è sempre più lontano dall’Inter: c’è un nuovo club sulle sue tracce, possibile ritorno in Premier League

È passato quasi un anno dall’acquisto di Christian Eriksen da parte dell’Inter, ma nessuno si sarebbe immaginato che a dicembre la situazione tra club e calciatore sarebbe stata così negativa. Il danese ha giocato pochissime gare dal primo minuto in un anno e il rapporto tra le parti non ha mai raggiunti livelli entusiasmanti.

Christian Eriksen non rientra nei piani di Antonio Conte in quanto il tecnico nerazzurro preferisce calciatori con qualità completamente differenti. Tra un mese ripartirà il calciomercato e ci sono buone possibilità che il danese lasci in maniera definitiva l’Inter per trovare continuità in un nuovo club.

Calciomercato Inter, Eriksen verso l’addio: su di lui si fionda il West Ham

Ci sono diverse squadre sulle tracce di Christian Eriksen, ma nelle ultime ore sarebbe spuntato un nuovo interesse da parte di un club di Premier League. Il danese, infatti, è finito nel mirino del West Ham, che effettuerebbe sicuramente un colpaccio per rinforzare e aggiungere qualità a centrocampo.

A riportarlo è Eurosport UK, che fa sapere che la sua volontà è quella di ritrovare il campionato inglese dopo un anno dalla conclusione dell’esperienza con il Tottenham. Molto possibile dunque che l’addio di Eriksen si concretizzi già tra un mese.

La Premier League sembra essere la priorità ma tutto può succedere nelle prossime settimane.