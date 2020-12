Calciomercato Inter, clamoroso ritorno | Tutti i dettagli

L’Inter potrebbe decidere di mettere a segno il clamoroso ritorno sul calciomercato, dopo gli ultimi inaspettati eventi. Di seguito i dettagli e tutti gli ultimi aggiornamenti

Il ritorno di Eder Citadin Martins in Italia potrebbe davvero concretizzarsi nelle prossime settimane. L’attaccante ex Inter ha impressionato con la maglia della Sampdoria e poi della Nazionale italiana, dove ad allenarlo c’era proprio Antonio Conte. A Milano, però, non è riuscito a integrarsi al meglio e a conquistare la titolarità e ha poi lasciato i nerazzurri per approdare in Cina allo Jiangsu Suning. Ora una nuova svolta per il suo futuro.

Calciomercato Inter, occhio al futuro di Eder: svolta dalla Cina

Il futuro dell’attaccante potrebbe clamorosamente tornare a essere all’Inter. Le ultime novità in arrivo dalla Cina lo spingono all’addio allo Jiangsu Suning. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il Governo della Repubblica Popolare cinese ha deciso di mettere un netto all’ingaggio dei calciatori, fissandolo 1,75 milioni netti e 3 lordi. Il trasferimento dell’attaccante all’Inter sarebbe la diretta conseguenza. Le trattative sarebbero favorite dal fatto che i nerazzurri hanno la stessa proprietà dello Jiangsu. Eder tornerebbe in nerazzurro, dando un’alternativa in più nel ruolo di vice-Lukaku.