Calciomercato Inter, trovato l’erede di Nainggolan | Marotta pesca in Francia

Per un’uscita ci sarà un acquisto: Marotta prepara la sostituzione in mezzo al campo

A gennaio l’Inter si libererà di molti giocatori per sfoltire una rosa che deve sostenere soltanto una competizione, dopo l’uscita dalle Coppe. Uno dei primi a lasciare Milano sarà sicuramente Radja Nainggolan, con il nazionale belga che non è riuscito a rientrare nei piani di Antonio Conte dopo esser tornato dal prestito al Cagliari.

Proprio in Sardegna si prepara a tornare l’ex Roma, che dovrà sostituito nello scacchiere del tecnico nerazzurro. L’annata scorsa ha portato bene a Nainggolan, che sperava di poter restare al Cagliari, così come lo sperava l’intera dirigenza sarda, che adesso potrà provare un nuovo affondo per poterlo riportare tra Pavoletti e compagni.

Calciomercato Inter, trovato l’erede di Nainggolan

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, il sostituto potrebbe essere Thiago Mendes, uno dei nomi che piace di più ad Antonio Conte: il brasiliano ha un contratto fino al giugno del 2023 con l’Olympique di Lione e la società lo valuta, al momento, 15 milioni di euro: una cifra molto abbordabile per le casse nerazzurre, che se dovesse riuscire a remunerare la cessione di Nainggolan avrebbe anche un piccolo tesoretto da investire. La formula potrebbe essere quella del prestito con riscatto al termine della stagione.