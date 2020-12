Calciomercato Atalanta, annuncio di Gasperini | “Ecco cosa faremo”

L’Atalanta si appresta a sfidare il Bologna nella partita di domani sera. Gian Piero Gasperini ha fatto il punto della situazione sul calciomercato in conferenza stampa

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alle porte della partita contro il Bologna. Il tecnico si è soffermato anche sul mercato e sulla prossima sessione di gennaio. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore: “Non credo andranno fatte delle operazioni nella sessione di gennaio, ma intanto pensiamo al Bologna. Siamo sulla strada giusta, ma dovremo capire come rendere solida la squadra. Non ci sono tante a scelte a gennaio. Dobbiamo lavorare su quello che abbiamo e trovare continuità. I calciatori sono molto concentrati anche se fuori ci sono situazioni che possono togliere attenzione“.

Bologna-Atalanta, Gasperini con il fantasma di Gomez: il piano per gennaio

Le parole del tecnico potrebbero avere immediate ripercussioni nelle scelte della società. Anche in caso di addio, sempre più probabile di Papu Gomez, la dirigenza potrebbe non intervenire e valorizzare Pessina e Miranchuk. In generale, le alternative non mancano nel reparto offensivo. L’argentino resta nel mirino di Inter, Milan e Juventus.