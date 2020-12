Calciomercato, Haaland al Real Madrid per un attaccante | Esclusa la Juventus

Possibile scambio di mercato che vede protagoniste Real Madrid e Borussia Dortmund con Erling Haaland attore principale. Scambio che escluderebbe, di fatto, la Juventus

Per diverso tempo il nome di Erling Haaland è stato accostato a tanti club europei tra cui anche la Juventus. I bianconeri difficilmente avrebbero potuto venire incontro al valore di mercato del fenomeno norvegese, ma non erano comunque esclusi dalla cerchia di squadre sulle tracce dell’attaccante. L’asta per Haaland sembra, però, giunta al termine, perché come spesso accade con i giocatori tanto ambiti, alla fine a spuntarla è il Real Madrid.

Anche in questo caso i blancos potrebbero scavalcare tutti e piazzare il clamoroso colpo Haaland, escludendo anche la Juventus. La clausola del Borussia Dortmund di 75 milioni su Haaland non entrerà in vigore fino al 2022, tuttavia il Real Madrid starebbe pensando ad un opzione per acquisire subito il calciatore e battere la concorrenza.

Calciomercato, 50 milioni più Jovic per Haaland | Il piano del Real Madrid

L’ipotesi di Florentino Perez è quella di pagare circa 50 milioni di euro, divisi in due pagamenti da 25 milioni, con l’aggiunta del cartellino di Luka Jovic, valutato circa 30 milioni, come riportato da Defensa Central. L’attaccante serbo, ormai da tempo fuori dai piani tecnici di Zinedine Zidane, uscirebbe definitivamente dall’orbita Milan che da diverso tempo segue il calciatore ex Eintracht Francoforte, Benfica e Stella Rossa.

Il rumoroso scambio tra tedeschi e spagnolo taglierebbe furi la Juventus per Haaland e il Milan per Jovic ma renderebbe il calciomercato ancora più appassionante. Difficile pensare che un’operazione del genere possa andare in porto a gennaio, ma è probabile che si possa concretizzare in estate, al termine della stagione.