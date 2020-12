Calciomercato Inter, Perisic saluta | C’è lo scambio

L’Inter pensa già al prossimo calciomercato e potrebbe spuntare uno scambio clamoroso con l’Atletico Madrid: c’è la proposta

Sono stati tre mesi particolari per l’Inter, che ha vissuto diversi alti e bassi ma ha chiuso il mese di dicembre nel migliore dei modi. La compagine allenata da Antonio Conte ha fallito in Champions League ma ha ancora a disposizione due coppe da poter vincere per rialzare un trofeo che manca da ormai dieci anni.

I nerazzurri sono ora a soltanto un punto di distacco dalla vetta occupata dal Milan grazie alle sette vittorie consecutive raggiunte in Serie A. Lo scudetto dunque è un traguardo più che raggiungibile soprattutto perché i nerazzurri si concentreranno quasi esclusivamente sul campionato.

Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid pensa a Perisic: pronta l’offerta di scambio

La squadra è concentrata sul campo mentre la società continua a lavorare sul calciomercato in vista dei prossimi affari sia in entrata che in uscita. Ora c’è da valutare la situazione di Ivan Perisic, che non sembra essere un elemento fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte e potrebbe essere nel mirino dell’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘As’, infatti, i ‘Colchoneros’ avrebbero inserito il croato tra i nove papabili attaccanti per il successore di Diego Costa, che ha rescisso questa mattina. Con Perisic l’Atletico potrebbe pensare al cambio di modulo e ci potrebbe essere un’offerta di scambio con Herrera.

Sia l’esterno che il centrocampista hanno una valutazione intorno ai 10-12 milioni di euro e per questo potrebbe esserci uno scambio alla pari tra le parti.