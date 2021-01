La Juventus continua a cercare in sede di calciomercato un profilo per il ruolo di vice-Morata: spunta il nome di Kouamé

La Juventus si sta riprendendo in Serie A dopo qualche difficoltà. La vittoria netta per 3-1 a San Siro contro il Milan primo in classifica lo dimostra e, ora, i bianconeri sono quarti a quota 30 punti con la partita contro il Napoli da recuperare. La dirigenza, inoltre, continua a studiare in sede di calciomercato possibili profili per il ruolo di vice-Morata. Dopo le dichiarazioni di Quagliarella, potrebbe interessarsi ad un giocatore proveniente dalla nostra massima serie.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, bomber low cost | Chance per l’ex Milan

Calciomercato Juventus, idea Kouamé: scambio con Rugani

Juventus attiva sul mercato, in cerca di un rinforzo per il reparto offensivo. In questo senso, i bianconeri potrebbero pensare all’acquisto di un giovane proveniente dalla Serie A: si tratta di Christian Kouamé, attaccante in forza alla Fiorentina.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Il giocatore ivoriano è in uscita dai ‘Viola’ e potrebbe essere un’operazione vantaggiosa anche da un punto di vista economico. La ‘Vecchia Signora’, inoltre, è possibile tenti uno scambio con Rugani, attualmente al Rennes in Ligue 1: la squadra francese non vorrebbe proseguire il prestito e il difensore potrebbe rientrare subito a Torino.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, scambio con l’Atalanta | Ecco il vice Morata

Kouamé è una punta centrale, che all’occorrenza può giocare anche da ala sinistra o ala destra. A Firenze, in questa stagione, ha raccolto 15 presenze e 1 gol. Situazione da monitorare, con possibili novità a breve.

E.T.