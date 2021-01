Cattive notizie per il Milan di Stefano Pioli, in vista del match contro il Cagliari: arriva la positività al Coronavirus di Theo Hernandez e Calhanoglu

Non arrivan0 buone notizie per il Milan di Stefano Pioli che, domani sera, sarà impegnato nella complessa sfida in casa del Cagliari. La squadra rossonera, che recupera Zlatan Ibrahimovic dal 1′, perde tuttavia due pedine fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico parmense. I rossoneri, attraverso un comunicato sul sito ufficiale, hanno annunciato la positività al Coronavirus, dopo l’ultimo giro di tamponi, di Calhanoglu e Theo Hernandez.

Milan, Calhanoglu e Theo Hernandez positivi al Covid-19: il comunicato UFFCIALE

“AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo. Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti”.

Così l’AC Milan sul proprio sito ufficiale ha annunciato la positività di Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu che, di conseguenza, saranno assenti nella sfida contro il Cagliari. Una doppia assenza decisamente pesante per Pioli che, dunque, dovrà affrontare i sardi dando spazio alle seconde linee.