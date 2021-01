L’Inter è pronta a intervenire sul calciomercato tra entrate e doverose cessioni. Attenzione al pressing che arriva dalla Spagna per un centrocampista nerazzurro. Di seguito le ultime novità

L’Inter continua a monitorare la situazione di Stefano Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo è stato dilaniato dagli infortuni nell’ultimo anno. Dopo un grande avvio in maglia nerazzurra agli ordini di Antonio Conte, il calciatore non è riuscito a trovare continuità ed è stato spesso costretto a fermarsi ai box per i problemi muscolari. Ora è tornato a disposizione, ma potrebbe salutare sul calciomercato. Di seguito gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, attenzione al futuro di Sensi: scambio con il Betis

Il Betis è pronto ad andare all’assalto di Stefano Sensi. Il centrocampista piace non poco agli spagnoli e rappresenta un profilo ideale per la Liga per le sue caratteristiche tecniche. Gli spagnoli propongono un scambio di prestiti con William Carvalho. Il mediano sembra essere un profilo che piace alla società nerazzurra. Vedremo se l’operazione riuscirà a decollare o alla fine l’ex Sassuolo resterà a Milano, agli ordini di Antonio Conte.