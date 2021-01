Il futuro di Mauro Icardi è spesso accostato alla Serie A. Nel prossimo futuro, potrebbe concretizzarsi la pista che potrebbe portare l’argentino in giallorosso. Di seguito le ultime novità

Mauro Icardi è spesso è centro alle voci di mercato che lo accostano a un ritorno nel massimo campionato italiano. La punta argentina è spesso al centro dei rumors che lo vedrebbe al Milan o alla Juventus, ma l’ultima pista vorrebbe un suo ritorno, ma con la maglia della Roma. Dopo i tanti anni all’Inter, infatti, Maurito è protagonista di un’interessante idea di scambio tra bomber. Di seguito le ultime novità sul suo futuro.

Calciomercato Roma, occhio allo scambio tra bomber: Dzeko per Icardi

Allo stesso tempo, va tenuta sotto grande osservazione la situazione di Edin Dzeko alla Roma. Il clima è teso e il rapporto con Fonseca non è idilliaco. Per questo, gli intermediari sono al lavoro per far avanzare l’idea di scambio con Icardi. Il bomber argentino nell’ultimo periodo, con l’arrivo di Pochettino, ha visto migliorare un po’ la sua posizione al PSG, ma il suo ritorno in Italia resta sempre una possibilità valida sullo sfondo. Vedremo se l’affare decollerà o resterà solo un’idea sul mercato.