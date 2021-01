Come anticipato da Calciomercato.it, l’entourage di Lautaro Martinez ha avuto un nuovo incontro con la dirigenza dell’Inter dopo quello della scorsa settimana. Sul piatto il rinnovo dell’attaccante

Con il calciomercato in entrata quasi bloccato, e qualche big da piazzare, l’Inter sta continuando a lavorare per il rinnovo di alcuni suoi giocatori chiave. Dopo il summit della scorsa settimana, secondo quanto rivelato da Calciomercato.it, i dirigenti nerazzurri oggi hanno incontrato nuovamente gli agenti di Lautaro Martinez, in scadenza di contratto nel 2023.

Calciomercato Inter, si tratta con Lautaro | Le cifre dell’accordo

Prolungato di un anno il contratto, e quindi in scadenza nel 2024, per l’argentino ci sarà anche un ritocco nell’ingaggio, e la conferma della clausola. Chiunque volesse portarsi a casa il Toro dovrà pagare al club milanese 111 milioni di euro. Un’importante accelerata quella registrata questo pomeriggio a Milano con il Toro che potrebbe presto legarsi per un anno in più ai nerazzurri.

I tifosi interisti possono quindi tirare un sospiro di sollievo in un momento non facile a livello societario, prima di una delle partite più sentite, ovvero il derby di Coppa Italia con il Milan, e dopo la stangata arrivata per l’allenatore Antonio Conte, che dovrà saltare le prossime due partite di campionato per decisione del giudice sportivo in seguito a quanto successo sabato durante Udinese-Inter.

M.P.