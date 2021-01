Il futuro di Edin Dzeko è sempre più discusso nelle ultime ore. L’attaccante bosniaco potrebbe trovare una nuova sistemazione in extremis dopo la tensione con Fonseca. Ecco gli ultimi aggiornamenti sull’Inter

L’Inter si sta muovendo con grandi difficoltà nel mercato di gennaio, alla ricerca di occasioni da poter centrare negli ultimissimi giorni. Le ristrettezze economiche sono evidenti e per questo i nerazzurri, fino a oggi, non hanno effettuato alcuna operazione in questa sessione. La situazione di Edin Dzeko, però, sta attenzionando anche la Beneamata che ha avuto un’interessante idea per arrivare al bosniaco, ormai ai ferri corti con Paulo Fonseca.

Calciomercato Inter, proposto lo scambio tra bomber per Dzeko: la Roma rifiuta

L’Inter ha sondato, dunque, una nuova strada per arrivare all’attaccante. I nerazzurri hanno messo sul piatto Andrea Pinamonti, giovane punta che ha trovato ad oggi pochissimo spazio agli ordini di Antonio Conte. I due club inizialmente hanno sondato anche la possibilità di inserire Christian Eriksen, ma la trattativa non è mai decollata. Così all’interno dei colloqui tra due club è emerso anche il nome di Pinamonti. Ad oggi, però, la Roma non è convinta da quest’opzione e ha intenzione di rifiutare lo scambio.