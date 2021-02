In un’intervista a Radio 1 Station, l’ex tecnico dell’Udinese, Francesco Guidolin, svela un retroscena: “Prima dell’arrivo di Benitez, mi aveva contattato il Napoli”

In casa Napoli la situazione è tutt’altro che semplice. Dopo le ultime indiscrezioni della stampa su un possibile addio del ds Giuntoli, a intervenire è stato proprio il presidente Aurelio De Laurentiis con un tweet al veleno contro le fake news. Ma a destare ancora più instabilità è la panchina traballante dell’allenatore Rino Gattuso, che ha litigato con il patron dei partenopei e che potrebbe essere esonerato a breve, aprendo il calciomercato dei tecnici.

In un’intervista a ‘Radio 1 Station’ è intervenuto l’ex tecnico dei friulani, Francesco Guidolin, che ha commentato la vicenda con un po’ di scetticismo: “Ho visto giocare il Napoli in questa stagione e mi piace. Non capisco le critiche all’allenatore, che è ancora in corsa su tutti i fronti”, ha detto l’opinionista televisivo.

Calciomercato Napoli, Guidolin: “DeLa mi voleva” | Il retroscena

Continuando a parlare del Napoli, l’ex allenatore dell’Udinese ha anche svelato un retroscena che lo riguarda. Infatti, prima dell’arrivo di Rafa Benitez alla guida degli azzurri, DeLa aveva pensato proprio a lui per la panchina della sua squadra: “Tra il 2010 e il 2014, quando ero a Udine, ho ricevuto la corte di De Laurentiis“, ha dichiarato. Un motivo d’orgoglio per Guidolin, che ha speso delle belle parole anche per il presidente dei partenopei, definendolo una ‘persona squisita‘.

Napoli, Guidolin: “Scudetto? Farà bene” | Le dichiarazioni

Sui risultati che arriveranno, Guidolin ha qualche dubbio in più. Per quanto riguarda le semifinali di Coppa Italia contro l’Atalanta, infatti, l’attuale opinionista tv non si è sbilanciato: “Sarà bello vedere le due squadre, perché entrambe giocano a viso aperto”.

Sullo scudetto: “Penso che il Napoli abbia tutte le potenzialità per fare bene”, ha concluso.