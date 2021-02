L’Inter nel calciomercato per la prossima stagione dovrà stare attenta all’assalto per il top player: si accende un derby

La stagione dell’Inter potrebbe subire la prima svolta positiva in questa giornata di campionato. Infatti dopo la delusione in Coppa Italia contro la Juventus, arriva l’opportunità di scavalcare il Milan al primo posto in classifica, ma prima bisognerà vincere contro la Lazio. Intanto si lavora per la prossima sessione estiva di calciomercato, con due top club europei che si sfidano per un top player nerazzurro.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez nel mirino della Premier League: si accende il derby di Manchester

Uno dei principali protagonisti delle ultime sessioni di calciomercato in Serie A è stato senza dubbio l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. Infatti il bomber argentino è stato a lungo corteggiato dal Barcellona e da altri top club europei, scegliendo poi la permanenza nella Milano interista. Visto che in precedenza i top club non sono riusciti a strappare l’attaccante all’Inter, per la prossima sessione estiva potrebbero arrivare nuovi assalti, ma questa volta dalla Premier League.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, a mettere il mirino in casa Inter sarebbero il Manchester United ed il Manchester City. I due club di Manchester infatti vorrebbero puntare sull’argentino per due motivazioni simili ma diverse. Infatti per i ‘Red Devils’ Solskjaer vorrebbe un vero e proprio bomber che assicuri numeri importanti in fase realizzativa, mentre Guardiola vorrebbe trovare per i ‘Citizens’ l’erede di Sergio Aguero, che potrebbe lasciare il club. Un derby che si infiamma per l’attaccante che però potrebbe rinnovare anche con l’Inter.