Calciomercato Inter, Aguero annuncia | "Ecco cosa farò in estate"

L’Inter resta interessata alla situazione legata a Sergio Aguero, attaccante argentino in scadenza di contratto

A fine stagione si deciderà il destino di parecchi top player in giro per l’Europa. Uno di questi è Sergio Aguero, attaccante del Manchester City in scadenza di contratto il prossimo giugno. Finora ha disputato pochissime presenze, complice dei problemi fisici e la positività al Covid-19. E presto dovrà decidere il suo futuro: dell’argentino si è parlato molto anche in ottica Inter, ma è chiaro che a parametro zero diventi un’opportunità per tutte le squadre italiane che cercano un attaccante. A tal proposito, sono arrivate le parole del ‘Kun‘ sul futuro.

Inter, Aguero parla del suo futuro

Secondo quanto riportato da ‘The Times‘, il futuro di Sergio Aguero resta ancora in bilico. L’attaccante argentino dovrà prendere una decisione sul futuro, anche se l’addio dal Manchester City sembra scontato. In un’intervista concessa su Youtube a Inai Llanos, ha dichiarato: “Terminerò il mio contratto a fine stagione e non so ancora cosa farò. La prima cosa che voglio fare è giocare, alla fine della stagione vedremo“. Insomma, le idee non sembrano proprio chiarissime.

Dopo le esperienze con l’Atletico Madrid e il City, Aguero potrebbe finalmente approdare in Serie A. L’Inter resta spettatrice interessata, anche perché manca un sostituto di Lukaku. Anche la Juventus cerca un attaccante, visto che a gennaio non è riuscita ad acquistare nessuno.