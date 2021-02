Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, sfida oggi il Real Madrid di Zinedine Zidane in occasione degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Il giocatore svizzero ha un contratto in scadenza nel 2022 e la sua valutazione in sede di calciomercato si aggira attorno ai 20 milioni di euro: le ultime sul suo futuro con la maglia degli orobici



Continuano gli ottavi di Champions League con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che sfida il Real Madrid di Zinedine Zidane, ex stella della Juventus sul finire degli anni 90. Finora, nella maggior competizione europea, il ruolino di marcia delle italiane non è stato dei migliori: la Juventus è stata infatti sconfitta al Do Dragao dal Porto di Conceicao, mentre la Lazio è caduta sotto i colpi del Bayern Monaco di Robert Lewandowski.

E’ il momento dell’Atalanta che, fra i suoi big vanta il nome di Remo Freuler, centrocampista svizzero. Il tuttofare della squadra di Gian Piero Gasperini è stato più volte accostato ai top club di Serie A e, la prossima estate di calciomercato, potrebbe essere quella decisiva per il suo futuro. Freuler ha infatti il contratto con la Dea in scadenza nel 2022 e, in caso di mancato rinnovo, il classe 1992 potrebbe anche dire addio al Gewiss Stadium per accasarsi in una nuova società.

Calciomercato, Freuler piace a tanti | Colpo in sconto

Freuler, vista la sua duttilità a centrocampo, è un nome interessante per molti top club del campionato italiano di Serie A e non solo. Inter, Juventus e Milan sono state più volte accostate allo svizzero e, in caso di sconto visto il mancato rinnovo, magari per cifre vicine ai 10/15 milioni di euro, le grandi del calcio tricolore potrebbero riprovarci per Freuler.

In questa stagione con la maglia dell’Atalanta, Remo Freuler in Serie A ha collezionato 19 presenze mettendo a segno una rete e fornendo tre assist ai suoi compagni di squadra. L’originario di Ennenda è sceso inoltre in campo in tutte le apparizioni europee di quest’annata del club orobico.