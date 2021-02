Il Milan punta ad un talento in prospettiva, mettendo nel mirino un attaccante in Olanda: ci pensa Mino Raiola

Domani sera il Milan affronterà una partita molto importante contro lo Stella Rossa, cercando di raggiungere a San Siro la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri sono ovviamente forti del 2-2 maturato a Belgrado, e avranno a disposizione due risultati su tre per il passaggio del turno, ma sarà comunque importante vincere. Nel frattempo la società rossonera organizza i piani per la prossima stagione. Infatti sin da ora si inizia a pensare ai possibili colpi per la prossima stagione, ed uno di questi potrebbe essere un attaccante in prospettiva. Il colpo dall’Olanda a parametro zero lo porta Mino Raiola.

Il Milan cerca di ritrovarsi domani in Europa League. Infatti i rossoneri dopo la sconfitta con lo Spezia hanno subito anche il pesante 0-3 nel derby contro l’Inter, intervallati dal pareggio proprio contro lo Stella Rossa. Vincere domani dunque servirà per ritrovare morale e consapevolezza, che in questo periodo potrebbero essere calati. Nel frattempo è già ora di pensare al calciomercato per la prossima stagione, e l’obiettivo viene fissato in Olanda.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, il Milan avrebbe avanzato un’offerta per acquistare a parametro zero l’attaccante dell’Ajax, Brian Brobbey. L’agente dell’olandese classe 2002 è Mino Raiola, che ha un ottimo rapporto con i rossoneri e avrebbe ricevuto l’offerta da parte di questi. Sul talento dell’Ajax da tempo c’è anche l’interesse del Lipsia, che però sarebbe stato superato proprio dalla società milanista. In questa stagione Brobbey ha collezionato 8 presenze con la prima squadra dell’Ajax, mettendo a segno 3 gol ed un assist. Un colpo in prospettiva molto importante per i rossoneri, che potrebbe dare soddisfazioni a lungo termine, ma anche nell’immediato.