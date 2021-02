Inter e Milan lottano sul campo ma potrebbero sfidarsi anche sul calciomercato: derby per il colpo dal Real Madrid

È un campionato particolare quello di Serie A in questa stagione e non mancano le sorprese. Al momento c’è un’avvincente battaglia tra Milan e Inter per lo scudetto, con i nerazzurri che hanno preso il comando della classifica da due settimane dopo un dominio dei rossoneri. Nel derby di domenica scorsa la compagine allenata da Antonio Conte si è imposta per 3-0 e ha allungato in testa al campionato con un vantaggio di quattro punti.

Insegue anche se in posizione più defilata la Juventus, che attualmente dista otto lunghezze dalla vetta della classifica ma può ancora rialzarsi visto che ha disputato una gara in meno, quindi in caso di vittoria contro il Napoli potrebbe riaprirsi la lotta per lo scudetto anche per la compagine allenata da Andrea Pirlo.

Calciomercato, Inter e Milan si sfidano per il portiere: nel mirino c’è Lunin

Inter e Milan continuano la loro battaglia sul campo per la conquista dello scudetto, intanto le società sono pronte a sfidarsi dall’esterno anche per diversi colpi di calciomercato. Entrambi i club infatti sarebbero a caccia di un portiere e potrebbe nascere un derby importante: il Milan potrebbe partire all’assalto in caso di addio di Donnarumma a parametro zero e l’Inter starebbe cercando l’erede di Handanovic.

Nel mirino di entrambi i club potrebbe esserci Andriy Lunin, che non sta trovando spazio con il Real Madrid nonostante sia affidabile. Per questo motivo può salutare i ‘Blancos’ per cercare una squadra importante che garantisca maggiori minuti.

I nerazzurri lo avevano già cercato in passato, prima del trasferimento al Real Madrid, e potrebbero tentare un nuovo assalto. La compagine spagnola potrebbe provare a sfruttarlo come contropartita per arrivare a Lukaku o Lautaro Martinez.